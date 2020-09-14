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محافظات

بعد حوافز مجلس الوزراء.. إقبال ملحوظ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:11 م
التقديم على طلبات
التقديم على طلبات التصالح
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انجي هيبة
شهدت المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية المنتشرة علي مستوي محافظة الاسماعيلية، اقبالا ملحوظا من قبل المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح بشان مخالفات البناء، وذلك بعد الحوافز الجديدة التي اعلنها مجلس الوزراء.

وفى مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وتنفيذا  لقرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء وبناءا على توجيهات اللواء ا.ح شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن تسهيل اجراءات التصالح والتيسير على المواطنين، تفقد مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة سير العمل بالمركز التكنولوجى للخدمات الجماهيرية للتصالح على المخالفين والبناء بدون ترخيص .

كما اطمئن علي الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وتعقيم المركز التكنولجى وأماكن تردد المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق كلف رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة مدير الشئون الإدارية بعمل مظلة تحمى المواطنين من حرارة الشمس ووضع المقاعد لجلوس المواطنين عليها مع مراعاة  إجراءات التباعد و توزيع الكمامات على المواطنين.

كان  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أكد أن الدولة تسعى للقضاءعلى ظاهرة مخالفات البناء التى أصبحت تواجه مصر وتشوه الشكل الجمالى الخاص بها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة في سباق شاق جدا لملاحقة المخالفين وإنهاء تلك المخالفات، للحفاظ على الأراضي الزراعية ورؤية الدولة في التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو الحفاظ على كنز مصر.

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بعد حوافز مجلس الوزراء.. إقبال ملحوظ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية
بعد حوافز مجلس الوزراء.. إقبال ملحوظ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية
بعد حوافز مجلس الوزراء.. إقبال ملحوظ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية
بعد حوافز مجلس الوزراء.. إقبال ملحوظ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الإسماعيلية
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