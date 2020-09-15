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اقتصاد

الريال السعودي بـ 4.21 جنيه .. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.97 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع 


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.


وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و 41.09 جنيه للبيع .

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