الريال السعودي بـ 4.21 جنيه .. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.97 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و 41.09 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.97 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و 41.09 جنيه للبيع .