انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقية – قطاع الأمن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة – النهضة بالكامل ) اليوم الثلاثاء.









وتابعت الشركة أن انقطاع المياه اعتبارًا من 10 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة صباح الغد الأربعاء نظرا لتنفيذ أعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.