AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة.. اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقية – قطاع الأمن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة – النهضة بالكامل ) اليوم الثلاثاء.


وتابعت الشركة أن انقطاع المياه اعتبارًا من 10 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة صباح الغد الأربعاء نظرا  لتنفيذ أعمال  صيانة داخل محطة مياه العبور. 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

هؤلاء تنتهي فرصتهم في التصالح على مخالفات البناء غدا

أمير عزمي مجاهد يوجه رسالة لـ "الشامتين" في وفاة والده

بسبب الكيك.. أحمد حلمي يسخر من ابنته على الهواء

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة أزمته مع الشاويش عطية

بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

بعد التعادل مع الاتحاد.. الأهلي يكشف سبب تأجيل التتويج بلقب الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه