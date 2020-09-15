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أستاذ تمويل واستثمار: موازنة المواطن تستهدف شرح أرقام موازنة الدولة بشكل مبسط للمصريين .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن موازنة المواطن هي عبارة عن موازنة مختصرة يكون فيها عدد قليل من الصفحات تشرح بنود الانفاق وبنود الايرادات التى تدخل للدولة وتعدها وزارة المالية وتقوم بطرحها على المجتمع العام.


وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن موازنة المواطن تستهدف شرح أرقام الموازنة العامة بشكل بسيط للمواطنين.


وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن وزارة المالية عند إقرارها لموازنة المواطن تقر بالسياسة التي سوف تنتهجها من أجل الحوار المجتمعي.


وأوضح الدكتور مصطفى بدرة أن وزارة المالية أعلنت فى الموازنة انها ستنفق على التعليم 6% من إجمالي الناتج القومي  و3% للصحة.
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