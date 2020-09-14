كان نفسي أدخل طب.. طالبة متفوقة تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في الثانوية.. فيديو

كشفت الطالبة سهيلة مجدي موسي، عن الصعوبات التي واجهتها خلال دراستها في مرحلة الثانوية العامة، مضيفة أنها حصلت على 96.7 % في فرع علمي علوم بالثانوية العامة.









وأضافت سهيلة خلال استضافتها على قناة "الحدث اليوم"، أن أثناء فترة الدراسة كانت صعبة لأن والدها من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان يعمل مدرسا بمدرسة ابتدائية وحالته لم تتيح له العمل بمهنة أخرى، وهذا أثر على الحالة المادية.









وأكدت طالبة الثانوية العامة، أنها كانت تريد الالتحاق بكلية الطب منذ أن كانت في الثالث الإعدادي واجتهدت للوصول إلى حلمها، مشيرة إلى أنها أرادت دخول الطب بسبب حالة والدها المرضية وعدم توافر الرعاية الطبية في قريتها ببني سويف.









ونوهت إلى أنها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ألغت جميع الدروس واعتمدت على نفسها في الدراسة.