طلب إحاطة بشأن مصير ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الجديدة

قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن ذوى الاعاقة، إنها قدمت طلب إحاطة الى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن مصير التلاميذ ذوى الاعاقة في المنظومة الجديدة للتعليم حال استمرار وباء كورونا.









وأكدت "هجرس" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لابد أن توضح هل ستقوم بتطوير الخطة التعليمية الخاصة بها حال استمرار وباء كورونا لكى تتناسب مع التلاميذ ذوي الإعاقة، لافتة الى أن النظام الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم هو التعلم عن بعد ولكن هذا النظام لا يتناسب مع ذوى الإعاقة ويحتاج إلى تطوير لكى يناسبهم.









وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك أسئلة كثيرة يجب أن تقوم الحكومة بالاجابة عنها وهل المنظومة الجديدة تتضمن القدرات الخاصة لذوي الإعاقة.









وأوضحت النائبة أن العام الدراسى أوشك على البدء وينبغى أن تجيب الحكومة عن هذه التساؤلات.