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توك شو

علينا توقع الأسوأ .. متحدث الوزراء يكشف حقيقة ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا .. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:21 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جميع الوزارات كانت على قلب رجل واحد وملتزمة خلال جائحة كورونا فيما يخص القرارات التي تصدر من رئيس الوزراء.

وأضاف المستشار نادر سعد  خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن بعض الوزارات تضرروا فى جائحة كورونا بسبب إعطاء بعض العاملين اجازات لبعض الفئات وكان ذلك يؤثر على سير العمل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه بدون التناغم الحكومي بين الوزارات لم تكن الإجراءات الاحترزاية لكورونا ستنجح.

وأوضح المستشار نادر سعد أن توقع الموجة الثانية لفيروس كورونا صعب لأنه فيروس صعب التوقع، ولكن علينا تتوقع الأسوأ دائما حتى نكون على حذر دائم.

وأشار إلى أن معرض أهلا بالمدارس هو الوحيد الذي سوف يقام فى مكان مغلق عكس باقى الأنشطة، ولكن سوف يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقليل عدد المشترين فى حال التزاحم.
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