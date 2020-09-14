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مرأة

شاهد | الإطلالة الأولى لـ ديانا كرزون في حفل زفافها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:20 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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آية التيجي
نشر حساب محبي الفنانة ديانا كرزون على إنستجرام مجموعة فيديوهات جديدة تجمعها بزوجها، وكشف الفيديو عن مدى رقة وجمال إطلالتها بفستان الزفاف.

واختارت ديانا كرزون فستانا شفافا من الأكتاف وعليه بعض النقوشات من الورود باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


وأبرزت دينا كرزون المكياج الناعم الذي يبرز من جمال ملامحها؛ حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

وظهرت ديانا كرزون بشعر مرفوع إلى الأعلى واختارت تاج باللون الفضي، وطرحة طويلة بـ الدانتيل الشفاف التى تبرز عن أناقتها.

وأكملت ديانا كرزون إطلالتها ببعض الأكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادات باللون الذهبي على عنقها.

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