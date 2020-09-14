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تعليم

أول رد من إعلام القاهرة بشأن رفض التحاق ذوي الإعاقة بالكلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:23 م
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة
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أحمد علام

نفت د.هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن رفض التحاق أصحاب ذوي الهمم بكلية الإعلام، لافتة إلى أن كلية تفتح أبوابها لكل طالب دون النظر إلى أي ظروف تعيقه عن الالتحاق بالكلية إذا لم يجتاز اختبار القدرات التي يتم تحديدها لكل طالب .


وصرحت الدكتورة هويدا عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، بأن هناك نماذج كثيرة استطاعت أن تلتحق بالكلية  وإثبات جدارتها والالتحاق بسوق العمل ، مشيرة إلى أن هناك تسهيلات تقدمها الكلية لأصحاب الهمم من خلال توفير لهم أماكن مخصصة أثناء الامتحانات وتوفير لهم كل الآليات التي تساعدهم على استكمال المسيرة التعليمية داخل الكلية


وأكدت عميدة كلية الإعلام على امكانية التحاق اصحاب الهمم بالأقسام التي تناسبهم بشرط أن تتناسب مع قدراتهم ، موضحة إلى أن الشروط التي تتطلبها الأقسام تنطبق على جميع طلبة كليات الإعلام ولكن ذوي الهمم تجد بعض الصعوبات بسبب أن بعض الأقسام تتطلب قدرات خاصة


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يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرر تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.


وقال الخشت، إن جامعة القاهرة لا تدخر جهدا في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لاسيما إذا كانوا من ذوي القدرات الخاصة، لأنهم يقدمون لشبابنا نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ماتكون لاتمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز.

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