جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد

أبهرت الجميع برسوماتها، ونالت إعجابهم، برسوماتها الجذابة الرائعة، إنها أميرة أحمد ابنة مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.





وقالت أميرة لصدى البلد إنها تطورت كثيرا خلال عام واحد وبحثت عن طرق جديدة للرسم واستطاعت أن تطور من نفسها والاستفادة من كل التفاصيل التي تعلمتها من اليوتيوب.





وأضافت أميرة، أن دروسها تأخذ وقتا كبيرا منها وتحاول الاستفادة من اليوم كاملا لأن الرسم يحتاج مجهودا كبيرا لإظهار كافة التفاصيل في اللوحة وإن تفصيلة بسيطة يمكن أن تضيف لها معنى كبيرا أو العكس.









وأشارت أميرة، إلى أنها تحتاج للدعم والتشجيع لأنها في مرحلة صعبة في الثانوية العامة سوف تأخذ منها كامل يومها للدراسة وهي لا تريد التفريط في تعليمها أو تهمل موهبتها التي أجادت فيها ونالت إعجاب الجميع، وحصلت على تكريم من وزارة الثقافة اثر مسابقه حصدت فيها المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.