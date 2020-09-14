AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:32 م
ابنة العياط تبهر
ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها
Advertisements
أحمد زهران
أبهرت الجميع برسوماتها، ونالت إعجابهم، برسوماتها الجذابة الرائعة، إنها أميرة أحمد ابنة مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

وقالت أميرة لصدى البلد إنها تطورت كثيرا خلال عام واحد وبحثت عن طرق جديدة للرسم واستطاعت أن تطور من نفسها والاستفادة من كل التفاصيل التي تعلمتها من اليوتيوب.

وأضافت أميرة، أن دروسها تأخذ وقتا كبيرا منها وتحاول الاستفادة من اليوم كاملا لأن الرسم يحتاج مجهودا كبيرا لإظهار كافة التفاصيل في اللوحة وإن تفصيلة بسيطة يمكن أن تضيف لها معنى كبيرا أو العكس.


وأشارت أميرة، إلى أنها تحتاج للدعم والتشجيع لأنها في مرحلة صعبة في الثانوية العامة سوف تأخذ منها كامل يومها للدراسة وهي لا تريد التفريط في تعليمها أو تهمل موهبتها التي أجادت فيها ونالت إعجاب الجميع، وحصلت على تكريم من وزارة الثقافة اثر مسابقه حصدت فيها المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.

جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
جذابة ورائعة.. ابنة العياط تبهر معجبيها برسوماتها.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإظهار موهبتها في التصوير.. إنجي المقدم تشارك جمهورها أحدث إطلالتها ..شاهد

إيناس محمد : "السوشيالتيه" برنامج اكتشاف المواهب

فنانة الخير.. طالبة تبهر أهالى الغردقة برسوماتها الفنية وتتبرع بثمنها لغير القادرين

ترشيحاتنا

300 فرد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف شروط عودة إقامة الأفراح مرة أخرى.. شاهد

القرصان.. علماء يكتشفون أسرارا جديدة حول ألاعيب فيروس كورونا.. تفاصيل

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من وزير الصحة الإماراتي بشأن لقاح كورونا

أحمد حسن يتغزل في كارتيرون

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول وسط تألق الزنفلي

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

شاهد | الصور الأولى من حفل زفاف ديانا كرزون