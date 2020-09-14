الأزهر للفتوى: يجوز للمتزوجة تخفيف حاجبيها للزينة بإذن زوجها.. فيديو

قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة المتزوجة، الأخذ من الحاجب
بإذن زوجها وفي حدود ما يتزين به، بدون تغيير لما خلق الله.
وأضاف العماوي، في البث المباشر لموقع "صدى البلد"، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى، أنه يجوز تخفيف الحواجب حتى تجعله الشيء المقبول المعتاد، منوها بأن الشيء المعتاد في ذلك الأمر لا شيء به.
وذكر أن حكم النامصة ينطبق على المرأة التى تزيل الحاجب وترسم مكانه للتجمل الزائد، منوها بأن هناك فرقا بين الإزالة والتهذيب الذي يظهر المرأة بشكل مقبول مثل غيرها من النساء إذا كان الحاجب منفرا.
كانت دار الإفتاء المصرية، قد ذكرت أن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب، النوع الأول وهو لا يجوز ومحرم شرعًا، وهو دق الحبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتًا إلى أنه حُرِم بسبب حبس الدم النجس والحشوة مادة نجسة وما يسببه من آلام.
وأضافت ردًا على سؤال : (هل يجوز عمل تاتو للحاجب في حال تساقطه
؟)، أن هناك تقنية حديثة تسمى المايكروبليدنج وهى رسمة تكون فى الطبقة الأولى من طبقات الجلد وتبقي لـ6 أشهر أو سنة ولا يخرج دم اثناء هذا الفعل، وأن هذا الفعل لا حرج فيه، أو أن تصبغي شعر الحاجب أو أن تفعلى المايكروبليدنج ولكن بشرط ألا يخرج دم.
وأشارت إلى أنه يجوز عمل المايكروبليدنج ولا إثم فيه، وهو رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحناء ويكون على الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوة مادة نجسة تحت الجلد.