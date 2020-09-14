الأزهر للفتوى: يجوز للمتزوجة تخفيف حاجبيها للزينة بإذن زوجها.. فيديو

قال الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة المتزوجة، الأخذ من الحاجب بإذن زوجها وفي حدود ما يتزين به، بدون تغيير لما خلق الله.









أنه يجوز تخفيف الحواجب حتى تجعله الشيء المقبول المعتاد، منوها بأن الشيء المعتاد في ذلك الأمر لا شيء به. وأضاف العماوي، في البث المباشر لموقع "صدى البلد"، بالتعاون مع مركز الأزهر للفتوى،





وذكر أن حكم النامصة ينطبق على المرأة التى تزيل الحاجب وترسم مكانه للتجمل الزائد، منوها بأن هناك فرقا بين الإزالة و التهذيب الذي يظهر المرأة بشكل مقبول مثل غيرها من النساء إذا كان الحاجب منفرا.



