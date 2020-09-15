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تعليم

لطلاب الثانوية الأردنية.. يمكنك الالتحاق بالجامعات المصرية عبر هذا الرابط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
مبادرة ادرس في مصر
مبادرة ادرس في مصر
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبالها طلبات طلاب الثانوية بالمملكة الأردنية، راغبي الالتحاق بالجامعات المصرية في إطار مبادرة إدرس في مصر.

وذكرت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مبروك لطلاب الثانوية بالمملكة الأردنية.. احجز مقعدك الآن بالشهادة الثانوية وجواز السفر فقط  بأسهل و أسرع طرق التقديم الالكترونية للدراسة في مصر".


واستكملت: " مبادرة ادرس في مصر هتساعدك تدرس في أفضل الجامعات المصرية المصنفة عالميا في انتظار الطلبة الأردنيين".

وأشارت الإدارة إلى أنه في حالة وجود استفسار يمكن التواصل عبر الصفحة: 
www.wafeden.gov.eg
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