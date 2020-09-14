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محافظات

حي غرب شبرا الخيمة: حل مشكلة فتاة عربة الكبدة ومنحها ترخيصا فى مكان جديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:53 م
عربة الكبدة
عربة الكبدة
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس حى غرب شبرا الخيمة انه جارى حل مشكلة شيماء بائعة الكبدة عقب إثارة مشكلتها فى إحدى القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ومناشدتها المسؤولين مساعدتها نظرا لظروفها المادية الصعبة.


وقال رئيس الحي إنه سيسلمها ترخيصا بعربة كبدة فى مكان جديد بعيدا عن المدرسة بعد ورود شكاوى من الإدارة بإبعادها عن المكان.
واشار شعلان إلى اختيار مكان جديد وترخيص العربة حتى لا تتعرض لأية مضايقات او اى ازالات .

وكانت شيماء قد أرسلت استغاثة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبر إحدى القنوات الفضائية تطالبه بالموافقة على ترخيص عربة كبدة تعمل عليها هى وشقيقتها.

وأكدت شيماء في شكواها أن لديها تصريحا من وزارة الصحة واستخرجت ممارسة من الكهرباء إلا أنها لم تتمكن من استخراج الترخيص من الحي.

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