مشهد صادم.. طفلة تقود لوري على طريق مزدحم.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لفتاة في الثانية عشرة من عمرها تقود شاحنة على امتداد طريق سريع مزدحم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير الفتاة الصغيرة وهي تقود الشاحنة الضخمة على طول الطريق M1 بالقرب من مدينة دونجانون ، أيرلندا الشمالية.

وكانت تم تداول تلك اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 13 سبتمبر ، حيث تم إدانتها على نطاق واسع.

وفي بداية المقطع ، تم تصوير الشاحنة وهي تسير على الطريق السريع خلف العديد من المركبات الأخرى.

فيما تتحرك الكاميرا لتظهر فتاة صغيرة جالسة على عجلة الشاحنة مستخدمة يديها للتوجيهها.

في الجزء الخلفي من الكابينة يوجد طفل آخر مع رجل بالغ يراقب الفتاة وهي تقود السيارة.

وبدت الطفلة هادئة وهي تقود على الطريق السريع.



