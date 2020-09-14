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الديهي: دخول «أمازون» للسوق المصري شهادة ضمان للاقتصاد الوطني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الديهي
الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية التي بلغت أرباحها السنوية 315 مليار دولار، دخول السوق المصري، يعد شهادة ضمان وصلاحية للاقتصاد المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن قرار استثمار عملاق التجارة الإلكترونية في السوق المصري، خاصةً في الصعيد؛ لتيقن "أمازون" من ثبات النظام السياسي واستقرار السوق التجاري والصناعي في مصر.

وأشار إلى أن محاولات الشركات الأجنبية النفاذ للسوق المصرية يأتي عقب تزايد الطلب على التجارة المحلية، ويؤكد أن لدى الدولة مناخ جاذب للاستثمار، بفضل التوسع في إنشاء المدن الجديدة عبر المحافظات المختلفة.

وتابع مقدم البرنامج: "طلب أمازون يعكس الكثير مما جرى داخل مصر من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية"، مؤكدًا: "سوق مصر واعدة".
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