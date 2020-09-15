أحمد عبد الغني يكشف سبب عدم انضمامه للأهلي رغم توقيعه للفريق الأحمر

أكد أحمد عبد الغني مهاجم منتخب مصر وحرس الحدود السابق، أنه وقع للنادي الأهلي وأنهى الاتفاق على كل شيء قبل أن يقرر الاستمرار مع فريقه العسكري.





وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد"، الذي يقدمه الإعلامي "كريم خطاب"، عبر اذاعة "نجوم اف ام": "وقعت للأهلي وانهيت الاتفاق على كل شىء بعد جلسة مع عدلي القيعي





وأضاف: كان يتبقى لي موسم واحد مع الحرس، وكنت على وشك الانضمام للأحمر، ولكن تمسك الجهاز الفني والادارة بوجودي كان سببا في عدم الانضمام للاحمر، وبعد ذلك حصلت مع الفريق العسكري على كأس مصر والسوبر".