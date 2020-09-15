توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

يعتبر مؤشر الحرارة من أهم العلامات المزعجة التي تصيب قائد السيارة بالقلق، فمع ارتفاع درجات الحرارة يبدو الأمر خطيرا ويجب على الفور أن توقف سيارتك.

وقد تختلف أنواع مؤشرات الحرارة من سيارة الى أخرى، فهناك الشكل التقليدي للمؤشرات وهناك المؤشر الرقمي التدريجي والمؤشر الخفي وهو عبارة عن لمبة مضيئة تعمل عند ارتفاع درجة حرارة السيارة.

نتناول معا أهم عوامل اختلال ذلك المؤشر وأهم عوامل ارتفاع درجة حرارة السيارة.

1 : قربة المياه

من أهم الأشياء التي لابد الاهتمام بها في الفحص الدوري للسيارة والتأكد من منسوب المياه داخل القربة البلاستيكية ومعاينة علامة الحد الادنى والاقصى بداخلها.

2 : الرديتير

الفحص الدوري للهيكل المعدني الخاص بالرديتير يجعلك تتجنب مشاكل عديدة قد تظهر به مثل الثقوب او وجود تسريبات في الأنابيب الخاصة بنظام التبريد، ومن المهم أيضا التأكد من سلامة الغطاء الخاص بالرديتير والتأكد من طريقة أحكامه للغلق، والتأكد من وجود كمية المياه الكافية في نظام التبريد.

3 : مروحة التبريد

من وقت الى اخر يجب متابعة هذا الجزء الهام واختبار كفاءة الحركة وفاعليتها بشكل جيد، فعند توقف مروحة تبريد السيارة بشكل مفاجئ سوف يحدث ذلك خلل في حركة وصول الهواء الى "الرديتير" مما سيؤثر على سائل التبريد الخاص به ويحدث ذلك خلل في نظام تبريد السيارة.

4 : زيت المحرك

عند حدوث نقص في زيت "الموتور" فمن الطبيعي ان نلاحظ ارتفاع درجة حرارة السيارة والسبب في ذلك هو زيادة حركة الاحتكاك داخل الأجزاء المعدنية داخل المحرك.

5 : شوائب نظام التبريد

من العناصر الهامة التي يجب اتباعها في غسيل دورة المياه من وقت إلى آخر لتجنب تكون صدأ او شوائب تؤثر على حركة التبريد واستخدام المياه الخضراء لفعالية أكثر أمانا لنظام التبريد.