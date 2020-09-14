عليا حزب المصريين الأحرار تجمع على المشاركة في القائمة الوطنية

أجمعت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار في اجتماعها الطارئ الذي انعقد مساء اليوم على المشاركة في الاستحقاق النيابي بدفع عدد من كوادر الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من الدوائر الفردية.





كما اقرت الهيئة العليا للحزب مشاركتها في القائمة الوطنية ليكون الحزب ضمن قائمة الاحزاب المصرية المشاركة في القائمة الوطنية تقديرا لجهود الاحزاب والقوى السياسية في إرساء دعائم الديمقراطية.





جاء ذلك بعد اعلان نتيجة الاقتراع السري المباشر التي اقرت باجماع الاراء على ذلك.





وحث أعضاء الهيئة العليا للحزب جموع المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو.