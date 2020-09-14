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أخبار العالم

وزير الداخلية التركي: عزل 94 رئيس بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي خلال السنوات الخمس الأخيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:05 م
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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أ ش أ
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عزل 94 رئيس بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال صويلو ـ في كلمته خلال حفل افتتاح دورة التفاوض في الأحداث الاجتماعية التي أقيمت في بلدة كيزيلجا حمام بالعاصمة أنقرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم فصل 94 رئيس بلدية من مناصبهم وتعيين وصاة عليها عوضا عنهم.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن العقوبات التى أصدرتها المحاكم في البلاد بحق 63 من رؤساء البلديات الذين تم إبعادهم عن مناصبهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 نحو 628 عاما و908 أشهر و323 يوما، في حين بلغ إجمالي العقوبات النهائية المؤكدة منها نحو 126 عاما و230 شهرا و62 يوما".

وأضاف: ألا يوجد عاقل واحد داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا؟ شهد هذا العام التحاق 35 شخصا بصفوف العمال الكردستاني، قضينا على الروح المعنوية لهذا التنظيم الإرهابي".
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