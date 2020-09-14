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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بإقبال الأهالي على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:59 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتوافد الأهالي على المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة؛ لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى 30 سبتمبر المقبل، مضيفًا أنه لا توجد نية لمد هذه المدة مرة أخرى، وبداية من أول أكتوبر يتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصًا على حق الدولة.  

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ستتم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية، ومستوى دخول المواطنين عند تقييم سعر المتر في مقابل مخالفات البناء بغض النظر عن  تميز المنطقة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م، مؤكدًا علي العمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية.  

وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين باستغلال الفرصة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017 م، وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.
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