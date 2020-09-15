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رياضة

بحضور حطب وأمين.. افتتاح صالة الجمباز الجديدة بنادي الشمس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
افتتح مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، مساء الإثنين، صالة الجمباز الجديدة بالنادي، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، واعضاء مجلس الإدارة بالنادي.

وأقيم الحفل وسط حضور كبير من الأعضاء والفرق الرياضية للجمباز، وكانت الفرحة من الجميع بافتتاح الصالة بعد التجديد الشامل الذي طرأ عليها.

قدمت الحفل الإذاعية ريهام سويلم وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم..وبعدها تم عزف السلام الوطني ثم كلمة خالد عويس رئيس جهاز الجمباز، ثم كلمة د.أسامة أبوزيد، أعقبها عروض فنية رائعة لفرق الجمباز وسط تصفيق حار من الجميع.

ووجه أسامة أبوزيد، الشكر، لكل المسئولين الذين حضروا افتتاح صالة الجمباز مساء الاثنين .

وقال أبوزيد في كلمته، علي هامش حفل الافتتاح، إنه سعيد بحالة الفرحة الكبيرة لدي اعضاء النادي بعد التغيير الجذري في كل شيء بالنادي والذي جاء بتعب أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي.

واشار الي أن لعبة الجمباز ستعود للتدريبات بصورة عادية وهناك جلسة مع أولياء الأمور للاتفاق علي كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بضمان سلامة الأطفال الصغار.

وأضاف رئيس نادي الشمس، أنه بفضل علاقة المجلس بمسئولي الرياضة في مصر؛ تم الاتفاق مع إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، على توفير بُساط هدية لصالة النادي في مجمع الصالات.

وأشار- في حضور هشام حطب- إلى أنه سعيد بوقوفه بجواره، وقت محاولة حرمانه من خوض انتخابات الشمس الأخيرة، باطلا، وعاد وفاز بثقة الجمعية العمومية، ويفتخر بكل مجلسه، لافتا الى أن العمل مستمر من أجل خدمة كل الشمساوية.
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