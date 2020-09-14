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منوعات

بلطجي يمسك بكلب ويلقيه من أعلى جسر بدم بارد.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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قبضت الشرطة الهندية على بلطجي امسك بكلب ضال وألقاه في نهر، أن آثار هذا الأمر الشنيع   احتجاج عام.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر لقطات مروعة رجل وهو يرمي الكلب من جسر في منطقة تلال شياملا في بوبال في ولاية ماديا براديش ، وسط الهند.


وأوضحت الصحيفة أنه  تم التعرف على الرجل محليًا على أنه سلمان خان ، 29 عامًا ، بعد أن انتشر الفيديو الذي تم التقاطه في بحيرة أبر.


 ونقل خان إلى مركز شرطة تلال شياملا يوم الأحد ، لكن من غير المعروف متى تم التقاط الفيديو أو ما إذا كان الكلب قد نجا من السقوط.


ويبين الفيديو، الرجل وهو يحمل كلب ضال ويرفعه بين يديه، تمهيدا لإلقائه من جسر بدون رحمة.



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