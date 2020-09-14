متحدث الوزراء: مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب في موعده خلال يناير المقبل، أم لا، قائلًا:" أى نشاط فى يناير له حديث آخر، لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على عودة الحياة واتباع الإجراءات الصحية معًا".









وأضاف " سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه هو معرض الإسكندرية بحضور 50% وبمكان مكشوف.









وأكد "متحدث الوزراء"، أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت مليونا و100 ألف طلب، مشيرًا إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة، كان له مفعول إيجابى كبير، وتابع:" بدأنا نلاحظ تزاحما فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع:"البعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية".









ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخرًا، نتج عنها تحرك إيجابى.