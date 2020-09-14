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متحدث الوزراء: أتوقع كسر حاجز الـ2 مليون طلب تصالح بنهاية الشهر الجارى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:53 م
متحدث الحكومة
متحدث الحكومة
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حمزة شعيب
توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكسر طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاجز الـ2 مليون طلب بنهاية الشهر الجارى، نظرًا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب غلق الباب أمام تلقى طلبات التصالح بنهاية الشهر الجارى، لن يتم مساواة المواطن الذى تقدم بطلب وآخر مخالف لم يتصالح.

وتابع: "هل من العدل أن نساوي من تقدم بطلب تصالح بمواطن آخر لم يتبع أى إجراء؟.. ليس من العدل بعد نهاية الشهر الجارى، أن نساوى بين المواطن الذي تقدم بطلب للتصالح والمواطن الذى لم يتقدم".

لفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخرًا، لقت هواء فى الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.
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