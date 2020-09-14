جهود أثرية لوضع منطقة جبل السلسلة ضمن المزارات السياحية في أسوان

تواصل كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان استعداداتها المتواصلة للموسم السياحى القادم من خلال المتابعة الميدانية للمزارات والمناطق السياحية والأثرية .





وفى هذا الإطار قامت لجنة من محافظة أسوان اليوم بتفقد منطقة آثار جبل السلسلة بكوم إمبو للإستفادة من مقومات المنطقة الأثرية والسياحية ولوضع هذه المنطقة فى برنامج الزيارات السياحية.





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وقد شارك فى اللجنة كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة يرافقهم مدير آثار السلسلة، بجانب مدير قطاع المشروعات بمحافظة أسوان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ونائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.





وتم خلال الزيارة استعراض خطة التطوير المقترحة لمنطقة آثار السلسلة وتقدم بشرح واف عن مقومات المنطقة الاثرية والسياحية وذلك لوضع منطقة آثار جبل السلسلة بكوم أمبو فى برنامج الزيارات السياحية.





وبالتوازى مع ذلك قام وفد من وزارة السياحة والأثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان نائب الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف منذ أيام بتفقد عددًا من المناطق الأثرية بأسوان برفقة الدكتور عبد المنعم سعيد ، مدير اثار أسوان والنوبة.





وقد ضمت زيارة وفد وزارة السياحة والآثار معابد إيزيس وفيلة وبعض المواقع السياحيةزالتى طالبت محافظة أسوان بإدراجها ضمن الخريطة السياحية ، كما تفقد الوفد أعمال التطوير فى السوق السياحى، وألتقى الوفد خلال زيارته للمحافظة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان .