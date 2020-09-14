AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جهود أثرية لوضع منطقة جبل السلسلة ضمن المزارات السياحية في أسوان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:13 م
جهود أثرية لوضع منطقة
جهود أثرية لوضع منطقة جبل السلسلة ضمن المزارات السياحية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان استعداداتها المتواصلة للموسم السياحى القادم من خلال المتابعة الميدانية للمزارات والمناطق السياحية والأثرية .

وفى هذا الإطار قامت لجنة من محافظة أسوان اليوم بتفقد منطقة آثار جبل السلسلة بكوم إمبو للإستفادة من مقومات المنطقة الأثرية والسياحية ولوضع هذه المنطقة فى برنامج الزيارات السياحية. 

واقرأ أيضًا:

وقد شارك فى اللجنة كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان،  والدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة يرافقهم مدير آثار السلسلة، بجانب مدير قطاع المشروعات بمحافظة أسوان ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ونائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

وتم خلال الزيارة استعراض خطة التطوير المقترحة لمنطقة آثار السلسلة وتقدم بشرح واف عن مقومات المنطقة الاثرية والسياحية وذلك لوضع منطقة آثار جبل السلسلة بكوم أمبو فى برنامج الزيارات السياحية.

وبالتوازى مع ذلك قام وفد من وزارة السياحة والأثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان نائب الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف منذ أيام بتفقد عددًا من المناطق الأثرية بأسوان برفقة الدكتور عبد المنعم سعيد ، مدير اثار أسوان والنوبة. 

وقد ضمت زيارة وفد وزارة السياحة والآثار معابد إيزيس وفيلة وبعض المواقع السياحيةزالتى طالبت محافظة أسوان بإدراجها ضمن الخريطة السياحية ، كما تفقد الوفد أعمال التطوير فى السوق السياحى،  وألتقى الوفد خلال زيارته للمحافظة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ومساعد وزير الآثار يتفقدان متحف كوم أوشيم وقصر قارون

محافظ الفيوم يوجه بتوحيد الجهود استعدادًا لموسم السياحة

مساعد وزير السياحة والآثار تتفقد عددا من المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان

محافظ أسوان: تطوير ورفع كفاءة المزارات والمواقع الأثرية والسياحية.. فيديو وصور

لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور

خدمات رقمية للزوار| وفد السياحة يتفقد المواقع الأثرية بـ أسوان.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي والاتحاد السكندري.. التعادل السلبي يخيم على المباراة وإنذار لـ سيد عبد الحفيظ

السعودية توجه دعوة عاجلة للعالم لمواجهة فيروس كورونا

إحالة 5 مسئولين بـ «الضرائب» للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

أحمد موسى يعلن تخلص جماعة الإخوان الإرهابية من الخائن محمد علي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

احذر هذا الأسطول الخارق.. تعرف على أشهر سيارات شرطة دبي.. صور