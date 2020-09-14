AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة جديدة بين ألمانيا وروسيا.. لافروف يلغي زيارته لبرلين بعد تصرف غير دبلوماسي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:09 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وسط التوترات المتصاعدة بين روسيا والدول الأوروبية لا سيما ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب أزمة تسميم المعارض أليكسي نافالني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ألغى زيارة له إلى برلين.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت موسكو أن وزير الخارجية، "سيرجي لافروف"، ألغى زيارة كانت مقررة غدًا، الثلاثاء، إلى برلين إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها، وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس.

وقالت الخارجية الروسية إن توقيت زيارة لافروف لبرلين وحيثيات مشاركته مع ماس في الحفل الختامي لـ"سنة الشراكات العلمية والتعليمية" الروسية الألمانية، تم الاتفاق عليها قبل عام وتم تأكيدها خلال المفاوضات في موسكو في 11 أغسطس.

وأضاف بيان موسكو أنه في 3 سبتمبر أخطر الجانب الألماني بتغييرات طرأت على جدول ماس، ما يعني إلغاء مشاركته في الحفل، بينما الوقت المخصص للمفاوضات الثنائية تم اختصاره إلى ساعة ونصف الساعة فقط.

وأوضحت "بالتاليلم يعد الغرض الأولي والرئيسي لزيارة لافروف إلى برلين ذا صلة، فيما أصبحت الصيغة المقترحة للمفاوضات الثنائية مقلصة بشكل حاد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: لا مبرر لاتهام روسيا في قضية المعارض نافالني ومستعدون للحوار المناسب

غدا.. اجتماع استثنائي لـ الناتو عن قضية تسميم المعارض الروسي نافالني

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لفتح تحقيق بشأن تسميم نافالني

التسميم الغامض.. قضية نافالني تلقي بظلالها على علاقات ألمانيا وروسيا

لافروف: ألمانيا لم تسلم حتى الآن أي معلومات عن تسمم نافالني

تسميم نافالني.. ألمانيا تمنح روسيا مهلة أخيرة قبل توقيع عقوبات ضدها في الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

تعليق إثيوبي على أسباب الفيضانات المدمرة ومسئولية سد النهضة عنها

حذف التعليق المسيء المنسوب لـ ريم البارودي على عملية تجميل أحمد سعد

خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان

بدءا من الأسبوع القادم.. 6 قرارات جديدة للحكومة فى مواجهة كورونا

إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء

عدو المصريين وصانعة الأزمات .. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

احذر هذا الأسطول الخارق.. تعرف على أشهر سيارات شرطة دبي.. صور