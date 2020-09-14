هل يحق للمتطوع في تجارب كورونا الانسحاب بعد المرحلة الأولى؟.. حسام حسني يجيب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، عن تفاصيل تطبيق التجارب السريرية في مصر.





وقال حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، "المتطوع لإجراء تجارب سريرية يمكنه الانسحاب في أى مرحلة من التجارب الأمر طواعية وليس إجبارًا".





وتابع "التجارب السريرية للقاح لمواجهة كورونا عبارة عن 3 مراحل للتأكد من فعاليته قبل بدء التصنيع".





وأكد "حريصون على الاستفادة من التجارب التي تجرى حول العالم فيما يتعلق باللقاحات المختلفة".





واستطرد "الدولة حريصة على التعامل بادمية واحترام للمتطوعين في تجارب لقاح كورونا".





ونوه بأن إجراء التجارب السريرية على المتطوع الواحد تتم على مرحلتين.





وأوضح "مصر نجحت حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".



