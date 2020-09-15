برلمانية: الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي ضرورة في مرحلة ما بعد كورونا

أكدت د بسنت فهمي عضو مجلس النواب، ان عودة الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية بالكامل يخدم الاقتصاد المصرى، معقبة:" توقف الاقتصاد يعني توقف الحياة".





وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاقتصاد المصري محظوظ بالتنوع و استطاع ان يعمل في ظل ازمة فيروس مشددة على ضرورة اهتمام مصر بفكرة تحقيق الامن الغذائي خلال المرحلة القادمة لتكون سلة غداء العالم، متابعة " مصر لديها ارضى و و مناخ يسمح لها ان تكون سلة غذاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتي.





و طالبت النائبة د بسنت فهمي بضرورة الاستعانة بشركات عالمية لتطوير الزراعة لمواكبة التغير في ملف لزيادة السكانية، لافتة الى أن رؤية ما بعد كورونا تتطلب تحقيق الامن الغذائي من خلال مشروع زراعي سكني صناعي متكامل يعتمد على المستثمرين و التكنولوجيا الحديثة.





و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد راس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وتضمنت أبرز القرارات استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد و الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

كما تضمن الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50% والسماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا و عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.

كما تضمن أيضا بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.

و حددت الحكومة اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب و إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.