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تعليم

اليوم.. بدء استقبال طلبات الالتحاق بأول برنامج للساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
كلية الالسن جامعة
كلية الالسن جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول في برنامج جديد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية للدراسات العليا، وهو برنامج "الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة بنظام الساعات المعتمدة"،  للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأوضحت عميدة كلية الألسن أن البرنامج الجديد يعتمد خلال فترة تدريسة على نظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا والبحوث، ويقدم فرصة كبيرة للتميز في مجال الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة، بهدف إعداد جيلًا متميزًا من طلاب الدراسات العليا قادر على استخدام أدوات وتقنيات الترجمة التحريرية والفورية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح للطلاب إمكانية اكتساب مهارات وقدرات ومعارف متميزة حول نظريات وتطبيقات الترجمة التحريرية والفورية، وذلك داخل قاعات ومعامل تم إعدادها حديثًا وفق أعلى المعايير العالمية لتضاهي  التطورات التعليمية في الجامعات العالمية.


وأكد الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مجال الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية، منوها الى أن ميعاد التقديم  بداية من ١٥ سبتمبر، حيث سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون امتحان القبول يوم ٢٧ من الشهر ذاته.
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