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اليوم.. غلق باب التظلمات أمام طلاب الثانوية الأزهرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
يغلق الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من سبتمبر، باب التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، والتي بدات في السادس عشر من أغسطس الماضي، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز  198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وبين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع .

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأعداد الإجمالية لطعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية منوها أنه تم استقبال 40250 تظلما على المواد حتى الآن.

وقال خليل لصدى البلد، إن إجمالي الطعون التي تم الحصول فيها على زيادة في الدرجات 7639 طعنا، وتم إضافتها للطلاب فور التحقق من ذلك مراعاة لمصالحهم.

وأضاف، أنه يجرى الآن تصحيح 4525 مادة، تم الطعن عليها من الطلاب، مشيرا إلى أن المحافظات الأكثر تظلما هي: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، منوها أن المواد الأكثر تظلما هي: الكيمياء، اللغة الإنجليزية، الأحياء، الفيزياء، ومادة الصرف.

وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت  72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%،  بنسبة نجاح عامة 67.66% ، من إجمالي المتقدمين  وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي  2018/ 2019  (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.
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