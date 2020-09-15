٣ أشقاء مرضى نفسيا.. شاب يحاول الانتحار بذبح نفسه بـ موس فى حلوان

مأساة حقيقية تعيشها أسرة من ٥ أفراد، لإصابة ٣ أشقاء بمرض نفسي، إلا أن حالة احدهم قد تدهورت فى الآونة الأخيرة مهددا بالانتحار أكثر من مرة.





وليلة الحادث قام الشاب وهو فى العقد الثالث من عمره بالإمساك بموس حلاقة وقيامه بقطع رقبته من الأمام ليسقط غارقا وسط بركة من الدماء، فحاول باقى أفراد أسرته إنقاذه، إلا أنهم لم يتمكنوا وقاموا بنقله إلى المستشفى لإسعافه ويرقد بين الحياة والموت داخل مستشفى القصر العينى.





شهود العيان من الجيران أكدوا أن الشاب المصاب يعانى و٢ من أشقائه من مرض نفسي ويتلقون العلاج، إلا أنهم سمعوا صراخا ليلة الحادث فهرولوا إلى الشقة ليجدوا جارهم غارقا فى دمائه.





تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى القصر العيني القديم بوصول المصاب / م ص ٣٢ سنة عامل بشركة أسمنت حلوان ومقيم شارع التحرير كفر العلو بمنطقة حلوان، مصابا بجرح قطعي غائر بالرقبة من الأمام.





وادعاء أسرة المصاب إحداث إصابته بنفسه بنفس العنوان محل سكنه، وتم دخوله العمليات.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه توجيه رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.





بالانتقال والفحص تبين أن المصاب يعانى من حالة نفسية منذ فترة ويقيم صحبة والدته المدعوة / س س " ٥٦ سنة " ومقيمة بذات العنوان.





وبسؤال شقيقته المدعوة / ن ص " ٢١ سنة " ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، أفادت بأنه يعانى من حالة نفسية اكتئاب ويتلقى علاجا ودائم التحدث عن انتحاره منذ فترة.





كما أفادت شقيقة المصاب بأنها شاهدته قبل الحادث ممسكا بسلاحأبيض "موس حلاقة" وأحدث إصابته الموضحة، وتم العثور علي موس حلاقة بمكان إصابته.





وبالفحص تبين أن المصاب له شقيقان مقيمان بذات المنزل ومصابان بذات المرض النفسى ومقيمان بالمنزل ولا يقومان بالخروج أو التحرك.



