غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

يصادف اليوم 15 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ياسمين رئيس والتي أتمت عامها 35، وتعد ياسمين من النجمات اللواتي يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها فى المناسبات الرسمية أو الشخصية.





وتلفت ياسمين رئيس الأنظار في الكثير من المناسبات جول إطلالاتها الغريبة و الغير تقليدية فهي تتمتع باستايل خاص وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن و المشاهير.





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تحرص ياسمين رئيس على اتباع أحدث صيحات الموضة و تختار منها الإطلالات التي تكشف عن رشاقتها و جمالها كما تتميز إطلالاتها بأنها ذات الطابع الجرئ أيضا.





ولم تقتصر الموضة عند ياسمين رئيس على الملابس فقط ولكنها تحرص أيضا على أن تطل على جمهورها من حين لأخر بتسريحات غريبة و غير تقليدية أيضا مما يجعلها محط أنظار الجميع .



