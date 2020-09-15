تقام على مدار عدة أيام.. طارق رحمي يستعرض خطة احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ، وذلك لمناقشة استعدادت المحافظة للاحتفال بالعيد القومي لها، مطلع أكتوبر المقبل.





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بدأ الاجتماع باستعراض كل جهة للفعاليات التي ستقوم بها، حيث عرضت مديرية الشباب والرياضة استعدادها لتقديم مجموعة من العروض الرياضية والشبابية خلال فترة الاحتفال على مدار أكثر من يوم، ثم عرضت مديرية التربية والتعليم جاهزيتها لتقديم عدد من العروض الفنية والترفيهية من خلال الفرق الطلابية المتميزة بالمدارس المختلفة .





ومن جانبها عرضت مديرية الثقافة تقديم احتفاليه فنية ليلية من خلال الفرق الفنية بقصور الثقافة ، كما استعرضت الجهات الاخرى مشاركتها في الاحتفال بفقرات مختلفة.





واشار المحافظ الي ان الاحتفال بالعيد القومي سيكون هذا العام علي مدار أكثر من يوم، وفي مختلف المراكز والمدن، وسيشمل تكريم عدد من رموز المحافظة في مختلف المجالات.



