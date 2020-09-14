إعلام القاهرة تعلن عن الحد الأدنى للتحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠

اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن شروط التحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠ والحد الادنى للقبول بها :
وجاء الحد الادنى لقطاع
الإعلام للشعبة الادبي ٣٨٨ درجة بنسبة ٩٤.٦٪
أما الحد الادنى للقبول
بالكلية للشعبة العلمي علوم ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٪
وجاء الحد الادنى لقطاع
الإعلام للشعبة علمي علوم ٣٧٦.٥ درجة بنسبة ٩١.٥٪
وجاء الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة الادبي ٣٩٢درجة بنسبة ٩٥.٦٪
وجاء الحد الادنى لقطاع
الإعلام للشعبة الادبي ٣٨٨ درجة بنسبة ٩٤.٦٪
اقرأ ايضًا .. أول رد من إعلام القاهرة بشأن رفض التحاق ذوي الإعاقة بالكلية
أما الحد الادنى للقبول
بالكلية للشعبة العلمي علوم ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٪
وجاء الحد الادنى لقطاع
الإعلام للشعبة علمي علوم ٣٧٦.٥ درجة بنسبة ٩١.٥٪
الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة العلمي رياضة ٣٤٤ درجة بنسبة ٨٣.٩٪
الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة علمي رياضة ٣١٧.٥ درجة بنسبة ٧٧.٤٪