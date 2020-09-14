إعلام القاهرة تعلن عن الحد الأدنى للتحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠

شروط التحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠ والحد الادنى للقبول بها

:

اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن

وجاء الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة الادبي ٣٩٢درجة بنسبة ٩٥.٦٪؜

وجاء الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة الادبي ٣٨٨ درجة بنسبة ٩٤.٦٪؜

اقرأ ايضًا .. أول رد من إعلام القاهرة بشأن رفض التحاق ذوي الإعاقة بالكلية





أما الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة العلمي علوم ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٪؜

وجاء الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة علمي علوم ٣٧٦.٥ درجة بنسبة ٩١.٥٪؜

الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة العلمي رياضة ٣٤٤ درجة بنسبة ٨٣.٩٪؜

الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة علمي رياضة ٣١٧.٥ درجة بنسبة ٧٧.٤٪؜