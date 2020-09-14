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تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن الحد الأدنى للتحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد علام
اعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن شروط التحويل للكلية دفعة ٢٠٢٠ والحد الادنى للقبول بها :

وجاء الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة الادبي ٣٩٢درجة بنسبة ٩٥.٦٪؜ 

وجاء الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة الادبي ٣٨٨ درجة بنسبة  ٩٤.٦٪؜ 

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أما الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة العلمي علوم ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٪؜ 

وجاء الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة علمي علوم ٣٧٦.٥ درجة بنسبة ٩١.٥٪؜ 

الحد الادنى للقبول بالكلية للشعبة العلمي رياضة ٣٤٤ درجة بنسبة ٨٣.٩٪؜ 

الحد الادنى لقطاع الإعلام للشعبة علمي رياضة ٣١٧.٥ درجة بنسبة  ٧٧.٤٪؜ 

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