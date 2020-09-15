بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. فنانون غيروا ملامحهم لإخفاء علامات التقدم في السن.. أحمد عز يحقن بوتكس.. وباسل الخياط يغير شكل أنفه.. وكاظم الساهر يشد البشرة

أحمد عز يحقن بوتكس بعد عملية تجميل أحمد سعد

راغب علامة يخضع لعملية شفط دهون

باسل الخياط يغير فى شكل أ نفه





أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل الواسع بعد خضوعه لعملية تجميل؛ وهو الأمر الذى تسبب فى توجيه انتقاد له من بعض متابعيه خاصة انه نشر صورة له قبل وبعد خضوعه لتلك العملية.





ونرصد فى التقرير التالي، النجوم الرجال الذين خضعوا لعمليات تجميل.





أحمد سعد





كشف أحد أطباء التجميل عن صور خاصة للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل مؤخرا.





ونالت الصور تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.





أحمد عز





تسربت صورة عفوية من الفنان أحمد عز، ظهر فيها وهو منتفخ للغاية، ورجح كثيرون أنها بعد عملية حقن الوجه بالبوتكس والفيلر؛ للتخلص من علامات التقدم في السن.





راغب علامة





من المعروف أن الفنان الرائع راغب علامة يخضع لبعض العمليات التجميلية البسيطة بين حين وآخر؛ حيث يقوم بحقن وجهه ببعض الإبر التجميلية -البوتوكس- حتى يخفي علامات التقدم في السن، بالإضافة إلى خضوعه لعملية شفط الدهون من جسمه.





ونرى في صورتين انتشرتا له سابقا، التجاعيد الملحوظة حول عين راغب علامة، والتي اختفت تمامًا في الصورة الثانية.





باسل الخياط





لم يخش الفنان السوري باسل الخياط من خضوعه لبعض عمليات التجميل؛ سعيًا لتجميل مظهره ، وظهوره بإطلاله أكثر وسامة؛ حيث أخضع أنفه لعملية تجميل.





كاظم الساهر



