بعد إصدار بيانه.. هل أصبح إبراهيم منير مرشدا لجماعة الإخوان؟.. الخرباوي يجيب

قال الدكتور ثروت الخرباوى المفكر الإسلامي والكاتب ، إن البيان الذى أصدره إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية ، يهدف إلى سعيه في الحصول على لقب المرشد ، مع التثبيت عليه أنه نائب المرشد.





وأوضح " الخرباوى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر ، أنه حتى الآن لم يتم اختيار إبراهيم منير بدلا من مرشد الإخوان، منوها إلي أن المرشد الحالى محمد بديع ، محبوس ، ومعطل ة أعماله بسبب حبسه.





وأضاف " الكاتب والمفكر الإسلامى " أن إبرهيم منير لم يحصل على البيعة حتى الآن ، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان حاليا فى خلاف دائم بسبب اختيار المرشد .



