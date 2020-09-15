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بعد إصدار بيانه.. هل أصبح إبراهيم منير مرشدا لجماعة الإخوان؟.. الخرباوي يجيب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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محمود محسن
قال الدكتور ثروت الخرباوى المفكر الإسلامي والكاتب ، إن البيان الذى أصدره إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، يهدف إلى سعيه في الحصول على لقب المرشد، مع التثبيت عليه أنه نائب المرشد.

وأوضح " الخرباوى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر، أنه حتى الآن لم يتم اختيار إبراهيم منير بدلا من مرشد الإخوان، منوها إلي أن المرشد الحالى محمد بديع، محبوس، ومعطلة أعماله بسبب حبسه. 

وأضاف " الكاتب والمفكر الإسلامى " أن إبرهيم منير لم يحصل على البيعة حتى الآن ، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان حاليا فى خلاف دائم بسبب اختيار المرشد .

وأشار الخرباوي إلى أن المخابرات البريطانية هي من أنشأت جماعة الإخوان في الأصل، كما دعمت حسن البنا بالمال من أجل تأسيس تلك الجماعة.
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