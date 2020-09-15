أحمد سعد: الجمهور المصري لا يجب الإسفاف.. وظروف كورونا أعطتني مزيدا من الأمل.. فيديو

أكد المطرب أحمد سعد، أنه يعيش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام، مؤكدا أنه على الرغم مما حدث من ظروف فيروس كورونا، وكانت ظروفا سيئة على الجميع؛ إلا أنها أعطت لي فرصة للتأمل والمزيد من العمل.





وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر، أنني مع رأي نقابة الموسيقيين في وقف الأغاني التي تحمل كلمات بها اسفاف، مشيرا إلى أن "اولادي تؤثر بهم تلك النوعية".





وتابع المطرب أحمد سعد أن الجمهور المصري لا يجب الإسفاف، مؤكدا أنه يمكن لهذا النوع من الأغاني النجاح؛ إذا تم إزالة كلمات الإسفاف منها، وأن يتم تقديم الفن الهادف لأنه أكثر نجاحا.



