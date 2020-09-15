AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسني عبد ربه: ريكاردو لم يطلب رحيل حمص.. و«شتراكا» بكى بالدموع ليبقى في الإسماعيلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
شتراكا
شتراكا
Advertisements
محمد رشاد
أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن محمد حمص رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب ريكاردو رحيله.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ريكاردو لم يطلب رحيل حمص عن الإسماعيلي، ولكن حمص رحل؛ بسبب عدم وجود دور له".

وأضاف: "وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي سيعقد معي جلسة، ونحن لا نطالب بإقالة إبراهيم عثمان، ولكننا نسعى لإنقاذ الدراويش".

وأضاف: "شتراكا بكى بالدموع بسبب رغبته في البقاء بالإسماعيلي". 

واست\رد: "حديثي في برنامج أوضة اللبس كان سببا في عودة حمص للجهاز الفني لفريق الإسماعيلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: اللي حصل مع حسني عبد ربه في الإسماعيلية عيب

شقيق حسني عبدربه يطالب عضو مجلس إدارة الإسماعيلية بالاستقالة

علي أبو جريشة ينتقد "عشوائية" مجلس الإسماعيلي

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

حسني عبد ربه: ديسابر رحل عن الإسماعيلي بسبب تدخل الإدارة في عمله

حسني عبد ربه: إبراهيم عثمان مبيدفعش جنيه من جيبه.. والجمعية العمومية متفصلة لحسابه

ترشيحاتنا

تعليق إثيوبي على أسباب الفيضانات المدمرة ومسئولية سد النهضة عنها

مدمن مهزوز.. الإخوان تنتقم من الهارب محمد علي وتدفنه حيا على الهواء ..فيديو

مجلس الوزراء: كورونا مازال موجودا وأشرس من الأول

تصل لـ 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة

خبير استراتيجي: مصر أصبحت الثانية أفريقيا في مجال الطرق بفضل السيسي

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

AdvertisementS

خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

خاص| تطورات الحالة الطبيبة لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

حسني عبد ربه: الأهلي سيندم أمام الوداد في أفريقيا بسبب الكرات الثابتة

ميدو: الأهلي يعاني دفاعيا بعد حجازي .. وقفشة "ملوش مكان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتخلى عن طرحة الزفاف وتواصل الرقص في نهاية الحفل.. فيديو

تعرف على أعراض وعلاج القولون العصبى بـ اليانسون

أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر