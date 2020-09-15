حسني عبد ربه: ريكاردو لم يطلب رحيل حمص.. و«شتراكا» بكى بالدموع ليبقى في الإسماعيلي

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن محمد حمص رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب ريكاردو رحيله.





وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ريكاردو لم يطلب رحيل حمص عن الإسماعيلي، ولكن حمص رحل؛ بسبب عدم وجود دور له".





وأضاف: "وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي سيعقد معي جلسة، ونحن لا نطالب بإقالة إبراهيم عثمان، ولكننا نسعى لإنقاذ الدراويش".





وأضاف: "شتراكا بكى بالدموع بسبب رغبته في البقاء بالإسماعيلي".



