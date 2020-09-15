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محافظات

صور.. روتاري بني سويف يكرم أبناء وأسر شهداء الجيش الأبيض

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظم  نادي روتاري بني سويف برئاسة الدكتورة هبه عبدالعظيم، احتفالية؛ لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض، بحضور نقيب الأطباء ببني سويف الدكتور مصطفى هارون، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ونرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، والمهندس مدحت اسماعيل النجار مساعد محافظ روتارى بنى سويف، والدكتور أحمد مدحت رئيس نادي روتاراكت وأعضاء النادي.

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 وأكد الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف أهمية دور الأطباء في مواجهة كورونا، وتقديم كل المساعدات لأسر الشهداء من الجيش الأبيض.  

فيما وجَّه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر لنادي الروتاري لتكريمه أسر شهداء الجيش الأبيض، ثم قام بتسليم الهدايا لأسر الشهداء واكد مساعدتهم من خلال مديرية الصحة بالمحافظة.
صور.. روتاري بني سويف يكرم أبناء وأسر شهداء الجيش الأبيض
صور.. روتاري بني سويف يكرم أبناء وأسر شهداء الجيش الأبيض
صور.. روتاري بني سويف يكرم أبناء وأسر شهداء الجيش الأبيض
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