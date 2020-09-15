أحمد موسى يكشف سر تخلص الإخوان من محمد علي.. ومصر الثانية أفريقيًا في مجال الطرق

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المهمة على مدار أمس، الاثنين، ونستعرض لكم أهمها فيما يلي:









قال اللواء محمد شريف جندية، الخبير الاستراتيجي، إن عدد المشروعات القومية التي تم تنفيذها مؤخرا كبير جدا، ويدل على اهتمام الدولة بالتنمية في كل المجالات سواء في مجال الطرق والكباري أو القضاء على العشوائيات وتحسين البنية التحتية.





وأضاف جندية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تلك المشروعات تعود بالفائدة على المواطن المصري من حيث سهولة الوصول إلى أماكن العمل واستغلالها في حركة النقل التجاري الداخلية؛ موضحا أنه في فترة حكم الرئيس السيسي وصلت مصر إلى المرتبة الثانية قاريًّا بالنسبة لشبكة الطرق بعد إن كانت في المرتبة 28.. المزيد











أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن من يحدد سعر التذكرة هي الحكومة المصرية وهي من تحددها بشكل مستمر حتى لا تترك الشركة الأجنبية تتحكم في سعر التذكرة.









وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر، أنه لو تم ترك الأمر للشركة الأجنبية سيتضاعف سعر التذكرة عن السعر الحالي.. المزيد









كشف الفنان أحمد حلمي، كيف كان يقضي أيام حظر التجول في ظل أزمة فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.









وقال حلمي، في حواره لبرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، مساء أمس، الاثنين: "إنني لا أحب الخروج من المنزل بطبيعتي لذلك كان سهل التعامل مع فترة حظر الحركة"، مضيفا أن "هذه الفترة كانت مهمة لإعادة اكتشاف أسرتي من جديد".. المزيد













قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة ستعود مرة أخرى من بداية الأسبوع القادم وتم إعداد خطة لذلك.









وأضاف الدكتور جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة أعدت خطة لذلك وتم إبلاغ جميع المديريات الإقليمية أن تضع المساجد الكبرى والمساجد المفتوحة وجيدة التهوية والتى بها صحن مسجد التى تستوعب عدد مصلين صلاة الجنازة.. المزيد









أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه بعد انتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك تم العمل على وجود مكتب في الدور الأول أعلى العمود المتضرر لطمأنة المواطنين.









وقال الوزير، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر، إنه تم العمل على وجود لجنة محايدة بها شفافية من وزارة الإسكان والبناء، مشيرا إلى أن اللجنتين اجتمعتا على أسلوب العلاج كما يجب من دعم للأرض وحقن التربة.. المزيد









قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه تم اليوم عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب، وتم إعلان المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.









وأضاف الدكتور عصام خليل، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يرد الاساءة التي تعرض لها من النائب أيمن أبو العلا؛ معلنا أن الحزب مشارك في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب.. المزيد













عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة والذي ناشد الرئيس السيسي بعلاجه لأنه يعاني من أمراض كثيرة بسبب السمنة.











وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى: «محمود اترفض علاجه في عدد من المستشفيات لأن وزنه كان أكثر من 250 كيلو جرام»؛ موضحا أنه تمت الاستجابة من الرئيس السيسي على الفور.. المزيد









قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين يمتلكون قرار تخفيض قيمة التصالح في كافة المحافظات، مطالبا إياهم بوضع الاعتبارات الاجتماعية في قراراتهم.











وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «في ناس النهارده تستلف فلوس عشان تقدم جدية التصالح، وبناشد المحافظين تخفيض قيمة التصالح لأن الأمر يمس جيب المواطن».. المزيد









قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها من "الجزيرة، ومكلمين، والشرق" تعمدوا «دفن وجلد» الخائن العميل محمد علي.





