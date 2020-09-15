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الإبراشي يعرض استغاثة مُسِنّ من الزحام الشديد أمام مكاتب طلبات التصالح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، استغاثة أحد المواطنين الذى ذهب إلى عمل طلب تصالح فى مخالفات البناء، منذ الصباح الباكر، ولم يجد موظفين يتلقوا طلبه، مؤكدًا أن هناك الآلاف مثله.

وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المشهد يعد مشهدًا جنونيًا وعبثيًا، كون الرجل مسن ومن الممكن أن يلحق به أذى من شدة الزحام، وتابع:"هذا الرجل يتكلم بلسان الناس..هل من المعقول أن يكون أمام مكاتب التصالح، فيه هذا التعذيب لمواطنين، سهَّل لهم الرئيس كل شيء، وسهلت لهم الحكومة الكثير من الخطوات؟.. يقوم ييجي بعض المسؤولين والموظفين، يحولون حياتهم إلى جحيم؟".

واشار "الإبراشى" إلى أن هذا المشهد يؤكد أن هؤلاء المواطنين لن يتمكنوا من إتمام إجراءات التصالح، بسبب الإجهاد، وما يتعرضون له"، مشددًا على أنه يتمنى ألا تتكرر مشاهد تعذيب المواطنين أمام مكاتب التصالح فى مخالفات البناء.

وطالب بمحاسبة من يتسبب فى تزاحم بهذا الشكل، لافتا إلى أن المسؤولين استجابوا لاستغاثة المواطن، وقاموا بحل مشكلته على الفور.
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