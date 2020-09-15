بشرى سارة.. هيثم الحاج: استئناف نشاط معارض الكتاب عيد للنشر المصري.. شاهد

قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم يعتبر عيدا للناشر المصري؛ لأن الفترة السابقة شهدت توقفا لمدة طويلة.





وأكد الحاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم على قناة أون تي في، أن فترة التوقف الطويلة أثرت علي سوق النشر المصرية وحالة الناشرين.





وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه أثناء عرض وزيرة الثقافة لطلب استئناف نشاط معارض الكتاب؛ كانت مهتمة بحالة الناشرين وسوق النشر.



