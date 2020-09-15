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فن

بالصور.. عمرو دياب يحيي أول حفل في السعودية بعد كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا ناجحا، على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا العالمية.
 
وكانت الشركة المنظمة للحفل، قد أعلنت إقامته وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأحيا عمرو دياب، الحفل، عصر أمس الاثنين، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار. 
عمرو دياب عمرو دياب
عمرو دياب عمرو دياب
عمرو دياب عمرو دياب
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