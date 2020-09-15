بالصور.. عمرو دياب يحيي أول حفل في السعودية بعد كورونا

عمرو دياب، حفلا ناجحا أحيا النجم الكبيرحفلا ناجحا ، على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر ، منذ أزمة كورونا العالمية.

وكانت الشركة المنظمة للحفل ، قد أعلنت إقامته وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





، عصر أمس الاثنين ، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة ، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه. وأحيا عمرو دياب ، الحفل





يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" ، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.