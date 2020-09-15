حاميها حرميها.. ضبط عاملين بشركة كهرباء أثناء سرقة أعمدة الإنارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عاملين في شركة الكهرباء لقيامهم بالاستيلاء على ما يقرب من ٢.٥ طن من مهمات الشركة وبيعها بمركز كوم حمادة.

وكانت المعلومات ردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تفيد قيام موظف بإحدى شركات الكهرباء بالإشتراك مع آخر فى الإستيلاء على قرابة ٢.٥ طن من مهمات الشركة وبيعها.

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وبتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تبين قيام موظف بإحدى شركات الكهرباء بالإشتراك مع فنى بذات الشركة مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالاستيلاء على أعمدة إنارة مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض، مملوكة للشركة والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بدائرة مركز شرطة كوم حماده عقب تقطيعها بقصد بيعها.

تم تقنين الإجراءات لاستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت عن ضبط الموظف وبمواجهته أقر بنشاطه واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.

واعترف المتهم المذكور أثناء التحقيقات بإستيلائهما على ٢١ عامودا وتقطيعها بمساعدة حداد مُقيم بذات الدائرة، تمهيدًا لبيعها نظير مبلغ ٢٥ ألف جنيه، وعلى الفور تم إلقاء القبض على الحداد المتهم الثالث، وإرشادهم إلى الأعمدة المستولى عليها بمقدار ١٠ أعمدة سليمة ١١عامود تم تقطيعها وزنت جميعها ٢.٥ طن تقريبًا، أنبوبة أكسجين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.