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توك شو

تعرف على تفاصيل وشروط دخول معرض الإسكندرية للكتاب.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
معرض الإسكندرية
معرض الإسكندرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية سيقام على مساحة 3000 متر و تلك المساحة تستوعب 300 جناح و ما سوف يتم عمله 134 جناح و سوف يتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، و سيتم تحديد عدد الزائرين في الدورة الواحدة.     

وأكد الحاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم على قناة أون تي في، أن لكل زائر سيمتلك 2 متر مربع حوله و بذلك سيكون هناك من 500 إلى 600 زائر في الدورة الواحدة و سيكون كل زائر بطاقة زائر مرقمة تعمل على بقاء 500 فرد فقط داخل المعرض في الدورة الواحدة.      

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة تستغرق للمهتم المتوسط حوالي ساعة أو ساعة ونصف و بتلك الحسابات نستطيع أن نقول أنه سيكون هناك 1000 زائر داخل المعرض كل 3 ساعات.    

ونوه إلى أن المعرض سيقام في منطقة أرض كوتة في الإسكندرية وهي منطقة تتميز بالكافتيريات لكن للأسف لن تكون هناك أنشطة ثقافية في المعرض لأن الهدف من المعرض هو تنشيط سوق النشر والكتب مرة أخرى.
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