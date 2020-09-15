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اقتصاد

وزير بريطاني: بلادنا تريد نجاح محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
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رويترز
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، يوم أمس الاثنين، إن بلاده تريد أن تنجح مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولا تسعى للانسحاب من المحادثات، وذلك بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون ينتهك بنود اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل.

وأبلغ "جوف"، المشرعين "مشروع القانون هذا ليس انسحابا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي... نحن ملتزمون بتحقيق النجاح لهذه المفاوضات".

لكن "جوف" اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "لا يتخذ دائما موقفا بناء في المحادثات بشأن العلاقات التجارية بعد الانفصال".

وقال "الاتحاد الأوروبي لم يكن دائما الشريك البناء الذي ربما كنا جميعا ننشده".

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