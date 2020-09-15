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رياضة

فوجئت بـ قرار إقالتي من الجونة.. بيدرو بارني يتحدث عن كواليس رحيله عن الفريق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
بيدرو بارني
بيدرو بارني
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ياسمين تيسير
أكد بيدرو بارني المدير الفني السابق لفريق الجونة، أنه فوجئ بإقالته من منصبه كمدير فني؛ رغم تقديمه لمباريات الجيدة مع الفريق. 

وقال بيدرو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لا أعرف سبب رحيلي عن الجونة رغم تقديمي لمباريات جيدة مع الفريق، ولكن من حق إدارة النادي أن تقوم بإقالتي".

وأضاف: "فوجئت برحيلي عن الجونة رغم تقديمي للمباريات الجيدة، ولكن في النهاية أحترم قرار إدارة النادي".

وختم حديثه : "الأندية المصرية لا تصبر على مدربيها لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمميزة".
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