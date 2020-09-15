أخبار التوك شو.. بعد أن وصف أردوغان بالخسيس.. أحمد موسى لـ ترامب: شكرا من القاهرة لـ واشنطن.. ومتحدث الوزراء: أتوقع كسر حاجز الـ2 مليون طلب تصالح بنهاية سبتمبر

كشفت الدكتورة هبة واصل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن تفاصيل استقالة الدكتور أيمن أبو العلا من الحزب، قائلةً «الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، قال لـ الدكتور أيمن أبو العلا أثناء اجتماع الهيئة العليا، أنت مدخلتش الحزب بقالك 3 سنوات».





وأضافت " واصل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت برسالة تهديد من الدكتور أيمن أبو العلا على جروب الحزب، متابعة «98% من أعضاء الهيئة العليا ردوا على الدكتور أيمن أبو العلا برسائل صوتية، ورفضوا أسلوبه، ثم تم عقد اجتماع طارئ اليوم للهيئة العليا، وتم رفض تفويض للتحدث بشأن قائمة انتخابات النواب أبو العلا».