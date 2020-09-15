أخبار التوك شو.. بعد أن وصف أردوغان بالخسيس.. أحمد موسى لـ ترامب: شكرا من القاهرة لـ واشنطن.. ومتحدث الوزراء: أتوقع كسر حاجز الـ2 مليون طلب تصالح بنهاية سبتمبر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف أردوغان بالخسيس.
وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «رسالة من القاهرة إلى واشنطن .. شكرا ترامب على تهزيق أردوغان»؛ موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتطرق إلى تلك الفضيحة.
توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكسر طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاجز الـ2 مليون طلب بنهاية الشهر الجارى، نظرًا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب غلق الباب أمام تلقى طلبات التصالح بنهاية الشهر الجارى، لن يتم مساواة المواطن الذى تقدم بطلب وآخر مخالف لم يتصالح.
أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل أن تكلفة إصلاح وصيانة عمارة الزمالك كانت من 10 إلى 11 مليون جنيه طبقا لتحالف الشركات الفرنسية المصرية، مؤكدا أنهم هم من تحملوا تكلفة تدعيم العمارة وصيانتها وتحملوا مشقة العمل.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن المترو عندما يعبر بمنطقة الزمالك سيقوم بتقويتها ولن يضعفها ومؤكدا أن المترو يسير في منشأ خرساني صلب يعمل على تماسك وتقوية الأرض التي يسير بها.
أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن قرار عودة صلاة الجنازة في المساجد ليس الغرض منه أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا ولكن عودة تدريجية.
وطالب "طايع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
كانت بتعمل أكل من ورا الخيال.. ميرفت أمين تتحدث لأول مرة عن الراحلة شويكار.. فيديو
كشفت الدكتورة هبة واصل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عن تفاصيل استقالة الدكتور أيمن أبو العلا من الحزب، قائلةً «الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، قال لـ الدكتور أيمن أبو العلا أثناء اجتماع الهيئة العليا، أنت مدخلتش الحزب بقالك 3 سنوات».
وأضافت "واصل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت برسالة تهديد من الدكتور أيمن أبو العلا على جروب الحزب، متابعة «98% من أعضاء الهيئة العليا ردوا على الدكتور أيمن أبو العلا برسائل صوتية، ورفضوا أسلوبه، ثم تم عقد اجتماع طارئ اليوم للهيئة العليا، وتم رفض تفويض للتحدث بشأن قائمة انتخابات النواب أبو العلا».
قالت الفنانة ميرفت أمين، إن الفنانة الراحلة شويكار كانت تقوم بعمل أكل لا يقاوم والجميع كان يحبه، معبرة عن ذلك قائلة "أكل من ورا الخيال".
وأضافت الفنانة ميرفت أمين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الفنانة شويكار كانت تقوم بعمل جميع الاشياء بحب.
قال أمير عزمي مجاهد، نجل الراحل عزمي مجاهد، إن وفاة والده؛ أمر صعب عليه، لكنه يحتسبه عند الله شهيدا، وأضاف أن والده أحب بلده ومهتم بأمورها، ويكره كل ما يمسها بسوء.
وأكد أمير عزمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صناع بلدنا على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أنه تفاجأ بما تم ذكره على قنوات الإخوان، قائلا "أنا أول مرة أشوف ناس شمتانة في راجل بيحب بلده".
كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.
وأضاف حلمي، في حواره مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء الإثنين، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية.
أكد المطرب أحمد سعد أن الله أكرمه بالعمل مع موسيقيين عظماء مثل عمار الشريعي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي وغيرهم كثيرون الذين استفاد منهم استفادة كبرى في مشواره الفني.
وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن أول تتر قام بأداءه كان "مسلسل هيما" مع الموسيقار عمار الشريعي وأكد أنه عندما يقوم بالغناء يجب أن يكون هو البطل وأن أؤدي الأغاني على حسب شخصية البطل في المسلسل وقصة العمل.
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أجتمعوا أكثر من مرة مع محافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية بشأن وضع اشتراطات بنائية وأكواد للجراجات.
وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه تم منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.