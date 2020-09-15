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أول تعليق من أيمن بهجت قمر على أغنيته بالبنط العريض

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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عادل نصار

كشف المؤلف ايمن بهجت قمر، تفاصيل وكواليس اختيار أعماله وطريقة كتابتها.


وقال قمر، في حواره مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الإثنين، إن معظم الجمال التي اقوم بعملها في تأليفي في الاغاني تأتي من الشارع، متابعا أن :"اغنية انتي زي الذينة ديكور جبتها من محل كان عنوانه نفس الاسم ده محل الزينة والديكور".
وتابع أن :"بخب اشتغل مع الفنان الخليجي حسين الجسمي علشان شخصيته التي احبها جدا وطلب مني اغنيه تعلم مع الناس فعملت بالبنط العريض".
وأكد أن دائما ما يسعى لتقديم أعمال فنية على مستور راق ويليق بالملتقى، مشيرا إلى أنه يعشق مجال عمله كثير وهذا سر نجاحه فيه.


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