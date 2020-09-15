5 طرق لاستخدام الآي لاينر للمبتدئين

الكحل هو الطريقة السحرية لكل فتاة لإبراز جمالها لأنه يجذب العين ويمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا ، لكن العديد من الفتيات لا يملكن مهارة استخدام كحل العيون أو حتى أجزاء تسليط الضوء البسيطة ، لذلك نقدم لك أشهر وأبسط الطرق لاستخدام الآيلاينر دون إفساد مظهرك، وفقا لما نشره موقع fashion.

أولًا ، ضعي في اعتبارك اختيار محدد العيون بجودة عالية ومن علامة تجارية مشهورة لضمان الحصول على نتيجة مثالية ولتجنب المشاكل الأخرى مثل انسياب محدد العيون. تأكدي أيضًا من رسم عينك باستخدام محدد العيون فوق كريم الأساس على الجفون لضمان تثبيت محدد العيون لأطول فترة ممكنة.

إذا كنت تخشى عدم القدرة على إمساك الكحل جيدًا أثناء وضعه على عينك خاصة إذا كنت من المبتدئين ، فيوصى باستخدام الطريقة التالية وتطبيقه بالطريقة التي تختارها لعينك. ارسم بعد ذلك نقاطًا منفصلة موازية للخط العلوي للرموش وربطها بين هذه الخطوط الثلاثة. في حالة استخدام الآيلاينر السائل ، ارسمي عينيك أولًا باستخدام محدد العيون الجاف ثم مرري فوق خط التظليل باستخدام محدد العيون. هذه هي أشهر أنماط رسم العين بالآيلاينر ، لذا اختاري ما تشعرين بتحسن بالنسبة لك.

تسليط الضوء العلوي بسيط

إن أبسط طريقة لإبراز العين هي رسم خط رفيع موازٍ للرموش العلوية بدءًا من الداخل إلى الخارج وإيقاف الخط في نهاية الرموش. مرري على الخط مرة أخرى لمنحه كثافة واتركي خط الرموش السفلي بدون محدد العيون أو استخدمي الكحل قليلًا.

إبراز عين القطة

إن إبراز شكل عين القطة يمنح عينك أسلوبًا دراماتيكيًا ويمنحها مظهرًا سحريًا. كل ما عليك فعله هو تطبيق نفس الطريقة السابقة وسحب خط التظليل خارج العين إلى الاتجاه العلوي. إذا كنت تخاف من الخط غير المستقيم عند سحبه للخارج ، ضع ورقة مائلة على حواف عينك أو فرشاة صغيرة بزاوية مائلة ؛ ثم قم بمد خط العين موازيًا لها أو يمكنك تثبيت محدد العيون بطريقة مائلة للربط بين الأنف وحواف العين.

إبراز الحواف فقط

إذا كنت تعانين من رموش خفيفة ، يمكنك إضفاء مظهر كثيف عليها من خلال إبراز حواف العين فقط. أغمضي عينيك ومرري الآيلاينر بشكل موازٍ لخط الرموش العلوي في الثلث الخارجي للعين فقط ، بحيث يمر الكحل عبر الرموش ويمكنك زيادة سمك خط التظليل في هذه المنطقة. ستبدو رموشك أكثر كثافة وجاذبية.

إبراز العين كلها

هذه الطريقة هي إحدى الطرق التي تمنح العين القوة وتعطيك نظرة شجاعة. وهو يعمل عن طريق إبراز العين من المقلوبة وربط خطين التظليل معًا سواء خارج العين عند الحواف أو من الداخل. يمكنك إبراز العين بأكملها من خلال أسلوب عين القطة أو تسليط الضوء البسيط.

إبراز العيون المفتوحة

في هذه الطريقة ، تقوم برسم العين من أعلى إلى أسفل وتمديد خط التظليل إلى الخارج دون عدم ربطهما معًا وترك مسافة صغيرة بينهما.